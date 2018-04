Polizei

Blitzer kann nicht richtig blitzen

Limburg Unbekannte haben die Funktion einer stationären Radarsäule in der Diezer Straße in Limburg gestört. Auf der Blitzerscheibe, die in Richtung Diez fahrende Autos fotografiert, prangten am Samstag drei Aufkleber, die sich gegen nationalsozialistisches Gedankengut richteten.

