Musik

Blues mit Rockelementen

Konzert „Red Bananas Blues Band“ in Weilburg

Weilburg Die „Red Bananas Blues Band“ aus Wetzlar tritt am Freitag, 9. März, ab 20 Uhr in der Kneipe „Kanapee“ in Weilburg auf. Das Konzert findet im Rahmen ihres 25-jährigen Bühnenjubiläums statt. Die Band mischt den Chicago-, Mississipi- oder Delta-Blues mit Rock- und Funkelementen.

