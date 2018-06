Brand verwüstet Platz

Zerstörung Tartan-Fußballfeld verschmort

Hadamar-Niederhadamar Zwischen Samstag und Montagmorgen haben unbekannte Täter auf der Sportanlage einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Niederhadamar durch ihre Zündelei einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Die Täter entwendeten zunächst von einer Baustelle im Bereich der Turnhalle eine Rolle Baufolie, rollten diese dann zwischen den beiden Toren des Tartan-Fußballplatzes aus und zündeten die Baufolie anschließend an.

