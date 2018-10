Streit

Brennpunkt Shisha-Bar

Limburg In der Nacht zum Sonntag ist es vor einer Shisha-Bar am Limburger Neumarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen. Die Auseinandersetzung habe sich dann vor der Bar sowie in der Fußgängerzone fortgesetzt, wobei sich immer mehr Personen an den Handgreiflichkeiten beteiligt hätten.

