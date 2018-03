Bürger feiern ein Gemeinschaftsmahl

Religion Aktion der evangelischen Gemeinde

Selters-Münster In Anlehnung an das letzte gemeinsame Passah-Mahl Jesu mit seinen Jüngern am Vorabend seines Kreuzestodes haben Bürger in der Münsterer Mehrzweckhalle auf Einladung der evangelischen Kirchengemeinde ein Gemeinschaftsmahl gefeiert. Die Konfirmanden erinnerten dabei an die Bedeutung von Brot in der biblischen Tradition. Nicht nur das Manna in der Wüste nach der Befreiung aus der Sklaverei wurde genannt, sondern auch die Brot-Worte Jesu und die Erklärungen Luthers zur Brotbitte, die Versuchung Jesu in der Wüste und der Bericht von den Jüngern, die am Ostermorgen nach Emmaus zogen und Jesus erkannten, wie er ihnen das Brot brach.

Copyright © mittelhessen.de 2018