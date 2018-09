POLIZEI

Busbatterien entladen

Limburg Unbekannte haben am Wochenende in der Schaumburger Straße in Limburg ihr Unwesen getrieben. Sie betraten einen frei zugänglichen Busparkplatz und schalteten an mehreren Omnibussen die Außen- und Innenbeleuchtung an.

