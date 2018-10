Busse sind sicher

Polizei Beamte kontrollieren vor der Schule

Hadamar Ein spezielles Augenmerk auf Schulbusse hatte der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Limburg-Weilburg am Dienstag vor einer Schule in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Hadamar.

Copyright © mittelhessen.de 2018