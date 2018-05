Brückentag

Caritas hat geschlossen

Limburg Am Freitag, 1. Juni, sind die sozialen Beratungsdienste des Caritasverbandes in der Schiede 73 in Limburg geschlossen. Dies betrifft die Schwangerenberatung, das Sozialbüro und die Allgemeine Sozialberatung. Auch die Migrationsfachdienste im Caritas-Integrationszentrum am Neumarkt 7 bleiben zu. Am Montag, 4. Juni, sind alle Dienste wieder zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar.

