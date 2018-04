Chaka Khan lockt die Tänzer an

Veranstaltung Ausgelassene Stimmung bei der „Club Las Vegas Revival-Party“

Weilmünster Wenn sich Chaka Khan, Nena und Modern Talking in der Harmoniehalle in Laubuseschbach die Ehre geben, dann ist klar: Die „Club Las Vegas Revival-Party“ ist in vollem Gange.

