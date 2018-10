Musik

Chor gestaltet Hochamt

Glaube Musik in der Pallottinerkirche „St. Marien“

Limburg Das feierliche Hochamt in der Pallottiner- und Pfarrkirche „St. Marien“ in Limburg am Donnerstag, 1. November, ab 18 Uhr wird vom Kirchenchor „St. Marien“ gestaltet. Der Chor singt Teile aus der Missa brevis von Andrea Gabrieli sowie „Sicut cervus desiderat“ von Giovanni P. da Palestrina, „Kyrie“ vonRichard Rudolf Klein und „Laudate Dominum“ von Knut Nystedt.

