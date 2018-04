Christen spenden für den Gerentogarten

Löhnberg Im Rahmen eines Gottesdienstes mit Pfarrer Achim Schaad in der Cafeteria des Seniorenzentrums „Haus Fellersborn“ in Löhnberg haben Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Löhnberg eine Spende in Höhe von 1010 Euro an die stellvertretende Pflegedienstleiterin Karin Schmidt übergeben.

