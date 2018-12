Von Sandra Becker

Christkind bringt Geschenke

Markt Auf dem Brunnenplatz in Villmar duftet es weihnachtlich

Villmar Liebevoll geschmückte Holzbuden haben am Wochenende den Brunnenplatz in Villmar gesäumt. Es duftete köstlich nach Glühwein, Crêpes und anderen Leckereien. Traditionell fand dort der beliebte Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr zum 18. Mal.

