Citroën ist zerbeult

Verkehr Unfallflucht am Montag in Gaudernbach

Weilburg-Gaudernbach In Gaudernbach ist am Montag bei einem Verkehrsunfall an einem geparkten Wagen ein Schaden von rund 1500 Euro entstanden. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene rote Citroën war in der Straße „Höhlersbach“ am Fahrbahnrand abgestellt und wurde zwischen 5.15 und 17.30 Uhr von einem anderen Fahrzeug im hinteren, linken Bereich beschädigt.

Copyright © mittelhessen.de 2018