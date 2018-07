Brand

Daimler steht in Flammen

Limburg Am Montagabend kam es „Am Hammerberg“ in Limburg auf dem dortigen Pendlerparkplatz zu einem Fahrzeugbrand. Ein grauer Mercedes war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten und wurde schließlich von der Limburger Feuerwehr gelöscht.

