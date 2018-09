Arbeitskreis

Damit Kirche lebendiger wird

Weilburg Die evangelische Schlosskirche in Weilburg ist nicht nur eine Stätte für Gottesdienste. Als kirchliches Kulturdenkmal wird sie auch von Reisegruppen und Einzelreisenden gerne aufgesucht. Es gibt viele Ideen und Anregungen, um die Kirche noch lebendiger werden zu lassen. Die Umsetzung und Gestaltung ist die Aufgabe des Arbeitskreises „Offene Kirche“. Dieser trifft sich erstmals am Dienstag, 18. September, ab 19.30 Uhr in der Schlosskirche.

