Kurse

Damit sich Familien bilden

Limburg-Weilburg Die katholische Familienbildungsstätte Limburg, Wetzlar und Lahn-Dill-Eder bietet Gruppen an: Babysitterkurs am Samstag, 8. September, in Hadamar; „Kess“ Pubertät am Montag, 10. September, in Hadamar; Großeltern-Enkel-Treff am Samstag, 22. September, im Odersbacher Wald; „Kess erziehen“ von Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. September, in Hübingen.

