Gesundheit

Darmkrebs ist Thema

Medizin Infoabend im Gemeindehaus Weyer

Villmar-Weyer Am Mittwoch, 21. März, beginnt um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in Weyer ein Infoabend. Dr. Markus Hofmann, Chefarzt der Inneren Medizin aus Weilburg und Dr. Dieter Stahl, Leitender Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirugie und Proktologie, referieren über Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten bei Darmkrebs. Im Anschluss an die jeweiligen Vorträge stehen die Referenten für Fragen zur Verfügung.

Copyright © mittelhessen.de 2018