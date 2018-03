Generationenhilfe

Das Gedächtnis fit halten

Villmar Die Generationenhilfe Villmar bietet unter dem Motto „Fit von Kopf bis Fuß“ einen vierwöchigen Kurs zum ganzheitlichen Gedächtnistraining an. An vier Terminen – 28. Februar sowie 7., 14. und 21. März – kann jeder mitmachen, der mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr Lust hat, seine Gehirnzellen und seinen Körper ein wenig in Schwung zu bringen.

Copyright © mittelhessen.de 2018