Das Miteinander beim Feiern vertiefen

Lebenshilfe Sommerfest in der Wilhelmstraße ist seit 37 Jahren „gelebte Inklusion“ / Musik und Aktionen für Jung und Alt

WEILBURG Das Sommerfest der Lebenshilfe hat Tradition. Seit 37 Jahren kommen im Garten der Wohnhäuser in der Weilburger Wilhelmsstraße junge, alte, behinderte und nichtbehinderte Menschen zusammen, um gemeinsam zu feiern – so auch am Freitag bei bestem Wetter.

