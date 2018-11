IHK

Datenschutz im Unternehmen

Limburg Über die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz informieren die eBusiness-Lotsen Mittelhessen (eBLM) in einer kostenfreien Informationsveranstaltung am Donnerstag, 15. November, von 17 bis 19 Uhr in der Industrie- und Handelskammer in Limburg.

