Kirche

Dekanatssynoden tagen

Kirche Am Freitag in der Stadthalle Weilburg

Weilburg Am Freitag, 25. Mai, findet die erste gemeinsame Tagung der Evangelischen Dekanatssynoden Runkel und Weilburg in Weilburg statt. Los geht es um 17 Uhr mit einem Gottesdienst in der Schlosskirche.

Copyright © mittelhessen.de 2018