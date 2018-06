Flohmarkt

Der Flohmarkt lockt im September nach Limburg

Vorverkauf Jetzt Plätze auf Standausweise sichern

Limburg Der Vorverkauf für den Flohmarkt Standausweise beginnt wie in jedem Jahr eine Woche vor den großen Sommerferien. Los geht es am Samstag, 16. Juni, um acht Uhr. Bis neun Uhr kann man in der Limburger Stadthalle Plätze ergattern. Die Helfer des THW schenken heißen Kaffee aus (bitte Tassen selbst mitbringen) und der City-Ring verteilt frisch gebackene Croissants an die Wartenden.

