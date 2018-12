Mahlzeit

Der nächste Mittagstisch steht an Nikolaus an

Essen Bis Dienstag kann man sich anmelden

Villmar-Seelbach Am Donnerstag, 6. Dezember, steht ab 13 Uhr in der Seelbachtalhalle in Seelbach der nächste Mittagstisch an.

Copyright © mittelhessen.de 2018