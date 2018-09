Radio

Diakon spricht im Radio

SPIRITUELLES Faßbender erklärt Lebenshilfe

Limburg Der „Aufbaukurs Hagiotherapie“ mit Diakon Bernd Faßbender aus Limburg, der auch Gründer des Hagio-Zentrums in Limburg ist, ist jeweils ab 10 Uhr in 16 Sendungen in der Reihe „Lebenshilfe“ im Radio Horeb zu hören.

