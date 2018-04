Turnier

Die Bürger spielen Fußball

Selters-Niederselters Am Freitag und Samstag, 8. und 9. Juni, steigt auf der Sportanlage des SV Niederselters ein Bürgerfußballturnier. Los geht es am Freitag um 19 Uhr. Am Samstag geht es ab 11 Uhr weiter.

