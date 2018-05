Polizei

Die Einbrecher bleiben draußen

Weilburg-Drommershausen Über das Pfingstwochenende sind Einbrecher in der Friedhofstraße in Drommershausen an der Tür einer dortigen Grillhütte gescheitert. Die unbekannten Täter versuchten erfolglos, die Eingangstür aufzuhebeln und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

