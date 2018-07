Brand

Die Feuerwehr löscht Sperrmüll

Hünfelden-Heringen Am Montagabend ist es in der Straße „Am Fußgraben“ in Heringen zum Brand von Sperrmüll gekommen. Zeugen hatten gegen 22.40 Uhr das Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Den Kameraden aus Heringen und Nauheim gelang es schließlich, den Brand, der bereits auf ein Carport und Sträucher eines nahe gelegenen Grundstückes übergegriffen hatte, zu löschen. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt.

