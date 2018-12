Musik

Die Ladies geben Gas

Weilburg-Hasselbach „Weihnachten kann auch schön sein“, lautet das Motto der neuen Show der Gruppe „Ladies Nyght“, die am Samstag, 8. Dezember, ab 20 Uhr auf dem Kornspeicher des Lindenhofs in Hasselbach zu erleben ist. So geben Nanni Byl, Elke Diepenbeck und Annika Klar mit den „Traumknechten“ an Gitarre, Bass und Schlagzeug Anleitungen, wie man musikalisch, witzig den Spagat zwischen Familie, Bratensoße und Geschenkeverpacken hinbekommt.

Copyright © mittelhessen.de 2018