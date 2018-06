Parteien

Die Linke wählt

Limburg Mit einem Infostand an der evangelischen Kirche am Samstag, 23. Juni, ab 11 Uhr und anschließender Mitgliederversammlung im Kulturzentrum der Limburger Kurden tritt die Linke gegen die Agenda 2010 an.

Copyright © mittelhessen.de 2018