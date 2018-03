Aktion

Die Ufer von Lahn und Weil werden gesäubert

Limburg-Weilburg Der Fischerei-Sportverein Oberlahn lädt seine Mitglieder für Samstag, 17. März, zur Lahn- und Weiluferreinigung ein. Sollte an diesem Tag Hochwasser sein, so ist der Ersatztermin am Samstag, 24. März.

