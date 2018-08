Bewegung

Die Wanderer gehen auf Tour

Limburg-Dietkirchen Die Wandergruppe des Turn- und Sportvereins Dietkirchen nimmt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. September, an Volkswanderveranstaltungen in Greifenstein-Beilstein, Hungen-Obbornhofen und Kützberg-Poppenhausen teil. Am Sonntag, 9. September, ist die Gruppe bei der 38. Internationalen Volkswanderung in Amöneburg aktiv dabei.

