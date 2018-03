Ausflug

Die Wanderer melden sich an

Limburg-Dietkirchen Die Wanderfreunde des Turn- und Sportvereins Dietkirchen bieten für Sonntag, 25. März, eine Busfahrt nach Kirn-Sulzbach an, um dort an der 57. Internationalen Volkswanderung teilzunehmen. Abfahrt ist um 7.30 Uhr am Sportplatz in Dietkirchen. Es werden Wanderstrecken von fünf, zehn und 20 Kilometern angeboten.

