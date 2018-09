Dieb wirft mit Dose

Geschäft Zeuge wird zur Zielscheibe in Laden

Limburg Gestern Mittag wurden zwei Ladendiebe in einem Lebensmittelgeschäft in der Hospitalstraße in Limburg auf frischer Tat ertappt. Das diebische Duo hatte Lebensmittel und Getränkedosen eingesteckt und wollte damit das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang und stellte das Duo zur Rede. Daraufhin warf einer der Diebe eine Getränkedose in Richtung des Zeugen, die jedoch ihr Ziel verfehlte.

Copyright © mittelhessen.de 2018