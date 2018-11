Diebe bedienen sich

Blaulicht Sie brechen in ein Restaurant ein

Weilburg Ein türkisches Restaurant in der Limburger Straße in Weilburg soll laut Polizei von Einbrechern heimgesucht worden sein, die durch die Tat knapp über 100 Euro erbeutet haben sollen. Im Hinterhof sei die Hintertür des Restaurants gewaltsam durch die Einbrecher geöffnet worden. Innerhalb des Restaurants befindliches Bargeld sollen sie laut Polizei an sich genommen haben. Danach seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet.

