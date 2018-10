Diebe beim Bäcker

Limburg-Staffel Auf eine Bäckerei hatten es Einbrecher in der Elzer Straße in Staffel abgesehen. Eine Angestellte des Geschäftes bemerkte am Montagmorgen den Einbruch und verständigte die Polizei. Die Täter hatten die Glasschiebetür der Bäckerei gewaltsam geöffneten und in den Räumlichkeiten des Geschäftes nach Wertgegenständen gesucht. Sie klauten mehrere tausend Euro.

