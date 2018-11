Blaulicht

Diebe brauchen Handtaschen

Limburg Auf mehrere hochwertige Damenhandtaschen im Gesamtwert von mindestens 1500 Euro sollen es Diebe laut Polizei am Mittwochnachmittag in der Salzgasse in Limburg abgesehen haben. Die unbekannten Täter sollen den mit einer Sicherung versehenen Außenwarenständer eines Geschäftes demoliert und dadurch rund zehn Handtaschen von dem Ständer entwendet haben.

