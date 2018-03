Polizei

Diebe brauchen eine Kettensäge

Hadamar Autoaufbrecher haben in der Nacht zum Dienstag in Hadamar aus einem in der Hauptstraße geparkten Transporter einen Dachdeckerlift und eine Kettensäge gestohlen. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum ein und ließen anschließend die beiden Gegenstände mitgehen.

