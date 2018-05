Polizei

Diebe brauchen eine Seilwinde

Limburg Im Laufe des Wochenendes haben Unbekannte im Schleusenweg in Limburg eine Seilwinde von einem Autoanhänger gestohlen. Die Diebe montierten die Seilwinde von einem Bootstrailer ab, der auf einer Rasenfläche an der Lahn, direkt an einem Campingplatz, abgestellt worden war.

