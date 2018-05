Diebe brechen Staubsauger auf

Bad Camberg In der Nacht zum Donnerstag hatten es unbekannte Täter auf das Münzgeld eines Staubsaugerautomaten in der Frankfurter Straße in Bad Camberg abgesehen. Ermittlungen ergaben, dass die Täter gegen 2 Uhr den Münzspeicher des Automaten einer Tankstelle aufbrachen und mit dem darin befindlichen Bargeld in Höhe von etwa 20 Euro die Flucht ergriffen.

