Polizei

Diebe demolieren Bienenstock

Elz In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in das Lager eines Cafés in Elz eingebrochen. Die Täter entwendeten daraus mehrere Getränkekisten und verschafften sich anschließend Zugang zur angrenzenden Grünanlage. Dort zerstörten sie mutwillige einen Bienenstock und flüchteten anschließend.

