Diebe flüchten unerkannt

Runkel-Dehrn Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Dehrn haben Unbekannte im Verlauf des Mittwochs mehrere Uhren und andere Wertsachen erbeutet. Durch ein aufgebrochenes Fenster drangen die Täter in die Wohnräume ein, suchten dort nach Diebesgut und flüchteten schließlich unerkannt mit der Beute.

