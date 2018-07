Diebe geben Fersengeld

Polizei Zeugin erwischt sie beim Moped-Klau

Mengerskirchen-Waldernbach Eine Zeugin hat in der Nacht zum Montag in der Buchwaldstraße in Waldernbach Diebe vertrieben, als diese ein Leichtkraftrad entwenden wollten. Die Täter schoben gerade das Bike von einer Hofeinfahrt auf einen Weg, als die Zeugin das Trio entdeckte. Die Diebe ergriffen die Flucht. Laut der Zeugin soll es sich um drei Jugendliche gehandelt haben.

