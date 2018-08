Diebe geben auf

Polizei Sie wollten einen Opel knacken

Weilmünster In der Nacht zum Sonntag sind Autoaufbrecher bei dem Versuch, in der Straße „Am weißen Rain“ in Weilmünster einen schwarzen Opel Vectra aufzubrechen, gescheitert.

