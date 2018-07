Polizei

Diebe greifen im Vorgarten zu

Weilburg Am Sonntagabend haben Unbekannte in der Mozartstraße in Weilburg einen Motorroller aus einem Vorgarten gestohlen. Das rote Kleinkraftrad der Marke Generic Motor hat einen Wert von mindestens 500 Euro. An dem Zweirad war das Versicherungskennzeichen 795 KRA aus dem Jahre 2018 angebracht.

Copyright © mittelhessen.de 2018