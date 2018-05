Polizei

Diebe greifen in die Auslage

Limburg Auf ein Juweliergeschäft hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Montag in der Bahnhofstraße in Limburg abgesehen. Die Diebe beschädigten die Scheibe des Geschäftes und entwendeten durch die entstandene Öffnung einen Teil der Auslage, bevor sie unerkannt die Flucht ergriffen. Die genaue Höhe des Diebsgutes ist zurzeit noch nicht bekannt.

