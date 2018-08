Diebe haben Hunger

Polizei Lebensmittel in Seelbach gestohlen

Villmar-Seelbach In der Nacht zum Dienstag haben Einbrecher in der Bahnhofstraße in Seelbach Lebensmittel im Wert von etwa 100 Euro aus den Räumlichkeiten einer Mehrzweckhalle entwendet.

