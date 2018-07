Diebe klauen Koffer

Polizei Inhalt ist ein spezielles Messgerät

Weilburg Am Dienstagvormittag haben zwei unbekannte Männer in der Tortonastraße in Weilburg einen Koffer mit einem Messgerät von dem abgesperrten Bereich einer Tagesbaustelle entwendet. Beide Männer wurden von Zeugen als schlank sowie 1,80 Meter groß beschrieben und sollen blaue Jeans getragen haben. Zudem soll ein Täter mit einem gelben, der andere mit einem roten T-Shirt bekleidet gewesen sein.

