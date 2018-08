Blaulicht

Diebe klauen Opel Corsa

Limburg-Eschhofen Autodiebe hatten es im Laufe des Wochenendes in der Straße „In der Eppenau“ in Eschhofen auf einen schwarzen Opel Corsa abgesehen. Der Wagen mit dem amtlichen Kennzeichen LM-ST 667 war am Waldrand geparkt, als die Täter zuschlugen und das Fahrzeug im Wert von etwa 5000 Euro an sich nahmen.

