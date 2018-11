Einbruch

Diebe klauen Sanitärartikel

Hadamar-Oberweyer In der Nacht zum Dienstag hatten es Einbrecher auf ein Baustellengelände in der Straße „Auf den Sechsmorgen“ in Oberweyer abgesehen. Die Täter verschafften sich durch einen Lichtschacht Zutritt zum Gebäude und entwendeten unter anderem Sanitärartikel sowie zwei Leuchtstrahler. Zudem machten sich die Täter an einem Baucontainer zu schaffen.

