Diebe klauen Stützen

Limburg Von einer Baustelle in der Straße „In den Klostergärten“ in Limburghaben unbekannte Täter eine Vielzahl an Stahlrohrstützen gestohlen. Zwischen Freitagabend der vorletzten Woche und Dienstagmorgen der vorigen Woche transportierten die unbekannten Täter insgesamt 180 neue Stahlrohrstützen – „Eurostützen“ – aus einem nicht befahrbaren Bereich eines Innenhofes der Baustelle ab. Schaden: 17 000 Euro.

